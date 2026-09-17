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Gündem İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu
Gündem

İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu

Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Fox News, İran'ın 4 insansız hava aracı ve en az bir füzeyle düzenlediği saldırıda ABD tarafından sözleşmeyle kullanılan ve Amerikan personeli taşıyan bir geminin vurulduğunu bildirdi. Saldırıda bazı kişilerin hafif yaralandığı ve Körfez ülkelerinden birinde tedavi altına alındığı aktarıldı.

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir saldırıyla tırmandı.

ABD merkezli Fox News'in iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, hafta başında Hürmüz Boğazı civarında ABD tarafından sözleşmeyle kullanılan bir gemi İran saldırısının hedefi oldu.

Gemide Amerikan personelinin de bulunduğu belirtildi.

Mühimmatlardan biri gemiye isabet etti

Fox News Baş Dış Haberler Muhabiri Trey Yingst'in aktardığı bilgilere göre saldırıda İran'a ait 4 insansız hava aracı ile en az bir füze kullanıldı.

Fırlatılan mühimmatlardan birinin gemiye isabet ettiği bildirildi. Saldırının ardından gemide bulunan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Yaralanmalar arasında dumandan etkilenme vakalarının da bulunduğu kaydedildi.

Yaralıların Körfez bölgesindeki bir ülkede tedavi gördüğü aktarıldı.

Geminin kimliği ile Amerikan personelinin hangi statüde görev yaptığına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor

Son saldırı, Hürmüz Boğazı çevresinde son günlerde peş peşe yaşanan askeri ve denizcilik olaylarının ardından geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri daha önce de Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan unsurlarına yönelik operasyon açıklamalarında bulunmuştu. İran, geçtiğimiz hafta boğazda ABD'ye ait insansız bir gözetleme aracını vurduğunu duyurmuş, ABD tarafı ise İran'ın bazı açıklamalarına karşı çıkmıştı.

Bölgede ticari ve askeri deniz trafiğine yönelik risklerin artması Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha ABD-İran geriliminin en kritik noktalarından biri haline getirdi.

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ata

bizden kaçan papaz o gemiden çıkmazsa...
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