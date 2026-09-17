Yeni Parti ve DEM Parti ailenin korunmasına karşılar! 'LGBT'lilere yapılan operasyonu durdurun'

Muhalefet partileri, aile kurumunun ve toplumun ortak ahlaki değerlerinin korunması maksadıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonlarından rahatsız oldu.

Yeni Parti kurmayları, operasyon kapsamında gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar ile bazı kişi ve kuruluşlara yönelik erişim engellerine tepki gösterirken, uygulamaların bireysel suçlarla sınırlı olmadığını, belirli bir kimlik, yönelim ve hayat tarzının hedef alındığını savundu. Parti yönetiminden peş peşe gelen açıklamalarda operasyonlar "hukuk dışı saldırı", "algı operasyonu" ve "nefret kampanyası" olarak nitelendirildi.

LGBT DERNEKLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre "İnsanların cinsel eğilimlerine, tercihlerine yönelik topyekûn bir cezalandırma aracı olarak yargı sopasının kullanılmasını doğru bulmadığımızın altını çizmek isteriz" diyerek LGBT derneklerine sahip çıktı.

DEM DE RAHATSIZ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da LGBT temizliğinden rahatsız oldu. Hatimoğulları "LGBTİ+'lar bu toplumun da hayatın da parçasıdır. Onları tehdit görmek, nefret suçlarının hedefi hâline getirmek, gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenmelerini kriminalize etmeye çalışmak antidemokratiktir ve kabul edilemez" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise "Aileniz sizin olsun" diyerek "Kimin nasıl yaşayacağına, kimin kiminle yan yana duracağına, kimin örgütleneceğine sizin düşmanca ahlak anlayışınız karar vermeyecek" ifadelerini kullandı.