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İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

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İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Fenerbahçe Ocak'ta takım içinde rekabeti artıracak hamleleri yapacak. heyecanlandıran bir gelişme...

#1
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin adı sık sık Galatasaray ile de anılan Senegalli yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

#2
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Mevcut kadrosundaki eksikler doğrultusunda transfer çalışmaları için düğmeye erken basan Fenerbahçe'de Lamine Camara'nın adı öne çıkıyor.

#3
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki Senegalli orta sahanın transfer listesinde olduğu kaydedildi.

#4
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Yaz transfer döneminde birçok takım tarafından istenen ancak Monaco'da kalan Camara'nın da ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

#5
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Monaco ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Lamine Camara'nın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gözüküyor. Genç futbolcuyu yaz transfer döneminden bu yana birçok İngiliz kulübü takip ediyor.

#6
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Monaco ile bu sezon şimdiye kadar 6 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu, 540 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlerde; Lamine Camara'nın ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği savunuldu.

#7
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde olan Lamine Camara, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın listesindeydi.

#8
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Camara'yı ayrıca İngiltere'den Nottingham Forest, Brighton ve Crystal Palace takımları da takip ediyor.

#9
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lamine Camara orta sahada 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

#10
Foto - İlan ettiler artık: Fenerbahçe'ye Senegalli yıldız! Galatasaray'ın da gündemindeydi... Heyecanlandıran gelişme

Zaman zaman 6 numaraya da geçen Senegalli yıldız; dinamik ve hızlı futboluyla öne çıkıyor.

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