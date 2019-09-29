Fuat Oktay'dan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak.

Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler.

Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler.

Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak.

Üçüncüsü telsiz sistemi. Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekiplerin kendi iletişimlerini kesintisiz sağlayabilecek hususların ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışmamız.

Yine dördüncü karar; Türkiye'de İstanbul öncelikli, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları; yine verilerimiz var. AFAD'ın ilgili birimleri katkı veriyor olacaklar. Bu binalar tespit edilip o binalarda baz istasyonu varsa diğer binalara, sağlıklı binalara taşınmış olacak.

5G'ye geçildiğinde o zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. GSM şirketleri bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun. En büyüğü 4.1 olmak üzere 368 artçı deprem oldu.

Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir."

Afet yönetimi davet beklemez

(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır.

Oradan toplanan sadece 675 milyon TL'dir

Vergilere baktığımızda bizim 2002'den itibaren, göreve geldiğimiz andan itibaren geçici olarak konulan özel iletişim vergisinin, oradan toplanan sadece 675 milyon TL'dir. Toplam 7,4 milyar diyorsunuz ya onun 675'i bizim dönemimizde. Ondan sonra da bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Tek bir özel iletişim vergisi adı altında kalıcı vergiye dönüştürülüyor. 65 milyar TL de cari rakamlarla orada var.

Bunun karşılığında ne oldu derseniz...

Bunun karşılığında ne oldu derseniz, sadece Marmara depreminde harcanan yatırımlar; Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul, Sakarya, 103 milyarlık harcama var. Sadece İstanbul'da 80 milyarlık bir harcama var. 43 bini aşkın konut, sosyal donatılar, okullar, yollar, viyadükler nasıl afete dayanıklı hale getirilir diye yaptığımız yatırımlar.

Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren ordaydı

Biz Bingöl'de bir deprem yaşadık, akabinde bir Elazığ depremimiz var, Simav depremimiz var, Van depremimiz var. Van depremini şahsen gece gündüz yaşadım. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren oradaydı.

Kılıçdaroğlu izliyorsa hatırlasın, elinde kahvesiyle izliyorsa 15 Temmuz'daki gibi

Kılıçdaroğlu izliyorsa hatırlasın, elinde kahvesiyle izliyorsa 15 Temmuz'daki gibi. Sadece Van'da 26 bin 500 konutu bir yıl içerisinde yaptık. Ve depremden etkilenen hiç kimseyi evsiz bırakmadık. Hatırlayın anında geçici barınma merkezlerini aldık.

"Nereye harcadınız" durumu çok garip

Şehrin 50 yıllık içme suyunu getirdik. "Nereye harcadınız" durumu çok garip. Belediye başkanı geldim gelmedim diye kendi egosunu tatminle meşgul, gündemi nasıl değiştirsek onun şeyi herhalde...

Biz okullara eğitim alanında yaptığımız yatırımlar. Yine aynı şekilde sağlık alanında. Sağlık yatırımlarımız, hastanelerimiz, viyadüklermiz yollarımız. Turizm tesislerinize kadar.