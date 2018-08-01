0553 313 94 23

Fuat Oktay'dan hain saldırıya yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Hakkari'deki terör saldırısında bir astsubayın eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:28
Fuat Oktay'dan hain saldırıya yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Hakkari'deki terör saldırısında bir astsubayın eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladına Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:28
  1. Hakkari
  2. Fuat Oktay
  3. PKK

YORUM YAZ

  • onderonder57 dk önce
    Alçak saldırının arkasında abd var,YPG terör örgütü ve katil esedi anlaştırıp Türk askeri suriyeden çekilmeli diyen Rusya var.İsrail var.Hepsinin Allah Belasını versin.Cenabı Allah ailesine sabır versin.Oynanan oyunu biliyoruz.Bütün Müminler bir olmalı açlığa,işsizliğe katlanmalı ve kutsal mücadelemiz hız kesmeden devam etmelidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Oltaya takılan balığı görünce gözlerine inanamadı!
  1. Oltaya takılan balığı görünce..
  2. Fırında kıymalı patates püresi nasıl..
  3. Bakan Varank yardımcılarıyla ilk..
  4. Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis!
  5. Bay Kemal'den kurultay sorusuna..
  6. TBMM Başkanı Yıldırım'a Beştepe'den..
  7. İspanya kavruluyor! 8 bölgede büyük risk
  8. Tüyleri diken diken eden görüntüler!..
  9. Ali Koç'tan TFF'ye VAR tebriği!
  10. Fenerbahçe'nin baş belası Sporting..
  11. Van'da PKK operasyonu: 23 gözaltı!
  12. Oğuzhan'ın tercihi sekiz numara
  13. Çocuklarda demir eksikliğinin..
  14. Astsubay Serkan Karakaya, eşi ve..
  15. Savunma sanayinde atağa kalktık
  16. CHP'liler ve HDP'liler 'PKK' diyemedi!
  17. Lohusa sepeti nasıl yapılır?
  18. 34 bin Suriyeli için flaş karar!..
  19. BBP Lideri Mustafa Destici'den,..
  20. Yavru balıklar için her gün çay..
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018