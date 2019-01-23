Fuat Oktay'dan Gümrük Birliği açıklaması

Malta ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerini ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir." dedi.