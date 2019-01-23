0553 313 94 23

Fuat Oktay'dan Gümrük Birliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:18
Fuat Oktay'dan Gümrük Birliği açıklaması

Malta ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerini ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:18
  1. Fuat Oktay
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. Malta
  4. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Vesayetin, vesayete ırgatlık yapanların karşısında bulunduk"
    1. "Vesayetin, vesayete ırgatlık..
    2. Futbolcu Emiliano Sala'nın uçaktan..
    3. Karacabey'de bulunmuştu... Bir daha..
    4. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    5. ANALİZ - Irak yeni bir kırılmanın..
    6. ABD, Kore'den yüzde 41 zam istedi!
    7. Erzurumspor'da gözler Beşiktaş maçına..
    8. Dilencinin balonu mahkemede patladı!..
    9. Pirinç değil bulgur pilavı daha faydalı
    10. Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi şok..
    11. Antalya'da bir kızın otomobille..
    12. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    13. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    14. Saadet Partisi adaylarını pazar günü..
    15. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    16. Bu şirinliğin bedeli ağır zatürre..
    17. Kaybolan engelli gençten kötü haber
    18. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,..
    19. Dolandırıcılık için haberleşme..
    20. Gençler dikkat! Astım atağı riski daha..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...