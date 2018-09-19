0553 313 94 23

Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:17
Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerle gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, gazilerin, dün Çanakkale'de, Sakarya'da, bugün yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede, 15 Temmuz'da aziz vatanın her bir karış toprağında gövdesini siper ederek vatan ve bayrak müdafaasının önemini tüm dünyaya kararlılıkla gösterdiğini bildirdi.

"Gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:17
  1. Sakarya
  2. Çanakkale
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. Gaziler Günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    1. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    2. AYM’den homolara bir destek daha
    3. 15 Temmuz'u tertipleyen CIA ajanından..
    4. Brezilya'da mahkumlar arasında kavga:..
    5. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    6. Şanlıurfa'da AK Partili belediye..
    7. Yerli malına yerli etiket tamam
    8. Gary Medel'den Negredo'ya esprili veda!
    9. İmam Hatiplinin görevi örnek olmaktır
    10. Karma eğitim hakkında ne..
    11. TOKİ'den yüzde 24 indirim kampanyası
    12. 48 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Brezilya'da hapishane karıştı, 7..
    14. AK Partili Belediye Başkanının aracına..
    15. Bürokraside ‘kızağa’ çekme oyunu!
    16. Terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 2..
    17. İdmanyurdu'nun 6 puanı daha silindi
    18. Karadeniz'de palamut bolluğu
    19. İdlib’de neler olacak?
    20. Cocu kadroyu değiştiriyor
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk