Fuat Oktay'a Sudan'dan önemli ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde bir araya geldi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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