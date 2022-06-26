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Gündem Fuat Oktay: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz
Gündem

Fuat Oktay: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına sert tepki gösterdi. Oktay "Yunanistan’ın aklını başına alması lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 15:48:00 -
Fuat Oktay: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ege adaları konusunda Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları kendi çıkarına göre yorumladığını belirtti.

“Türkiye buna rıza gösteremez” diyen Oktay, “Yunanistan’ın aklını başına almasını biz ısrarla temenni ederiz ama bununla birlikte başkalarının dolduruşuna gelmemesi konusunda da uyarırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’nin olan bitene karşı sessiz durma şansı olmadığını da vurguladı.

Keçi adasındaki hukuka aykırı silahlanma görüntülendi

Öte yandan, Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

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