Fuat Oktay, Sudanlı Bakanı Beştepe'de kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Muhammed Ahmed'i Beştepe'de kabul etti.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ile Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.
Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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