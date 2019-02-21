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Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"

AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık döneminde ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"

AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık döneminde ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık" dedi.


Memleketi Yozgat’ta AK Parti Seçim İrtibat Merkezi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarlığı döneminde yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmeleri anlattı.


Türkiye’nin milli gelirinin 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardıklarını söyleyen Oktay, "16 yıldır birlikte yürüyoruz, geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde ekonomimiz hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur, her şeye rağmen. İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık. Türkiye 16 yılda 1.6 trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirildi. Şu anda dünyanın 17’nci Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücünde de dünyanın 12’nci büyük ekonomisiyiz. İnşallah yıl sonunda 12’nci büyük ekonomisi olacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun için buradayız. İstikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 209 milyar dolar doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptık. Uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. İhracatımızı 36 milyar dolardan 168 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayinde çağ atladık, dünya devleriyle yarışıyoruz. 16 yılda her yıl ortalama 5.7 ülke olarak büyüdük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve onun liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar neticesinde oluşan Türkiye’nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerlidir. Tüm bu gayretlerimiz dışında sadece belli çevreler değil, işçisiyle esnafıyla sanayicisiyle çiftçisiyle özel ve kamu kesimiyle 81 ilimizde 82 milyonun tamamı kazanmıştır" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat programının ardından Çekerek ve Aydıncık ilçelerine gitmek üzere meydandan ayrıldı

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
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