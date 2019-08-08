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Fuat Oktay açıkladı: 35 eylem planı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek.' dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:46
Fuat Oktay açıkladı: 35 eylem planı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır." dedi.

Fuat Oktay, "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz. 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek. Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:46
  1. Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • YusufYusuf6 dk önce
    Zamlar kapı da yine desenize
  • Hadi yaHadi ya8 dk önce
    Kacinci eylem planiniz olursa olsun ..ahlak ve adalet icin Allaha ve ahirete hesap gunu eylem planiniz olmadigi surece yaptiklariniz badi hevadir.bu böyle bilinen insanların genelinden kurtulamayacaksınız..

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