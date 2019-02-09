Fuat Oktay: 60'dan 316'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." açıklamasını yaptı.09 Şubat 2019 Cumartesi 14:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.
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