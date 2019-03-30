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Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham yaşandı

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham yaşandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:36
Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham yaşandı

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham yaşandı.


Şehir merkezindeki İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitingi yaklaşık 10 bin kişi izlerken, vatandaşlar Fuat Akdoğan’a büyük ilgi gösterdi. Alkışlar, sloganlar ve konfeti-maytap gösterisi eşliğinde kürsüye gelen Cumhur İttifakı adayı Fuat Akdoğan, gösterilen yoğun ilgiden dolayı Kuşadalılara teşekkür etti.


Yoğun tezahürat altında konuşmasına başlayan Fuat Akdoğan, Kuşadası’nın 50 yıllık planlamasını yapmak için göreve talip olduklarını belirterek, hazırladıkları 111 proje ile Kuşadası’nı yeniden ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi. Projelerini tek tek açıklayan Fuat Akdoğan, “ Kuşadası 5 yıldır hizmet ve yatırım yoksunu haline geldi. Verilen sözlerin hiç biri tutulmadığı gibi Büyükşehir-ilçe belediyesi kavgası yüzünden Kuşadası daha da geriye gitti, Kuşadası halkı eziyet gördü. Büyükşehir Kuşadası’ndan, Kuşadası halkından 5 yıldır para topluyor ama iş hizmet ve yatırıma sıra gelince bunun karşılığını vermiyor. Kuşadası en küçük yağmurda bile göle dönüyor. Kendisinden önce ihalesi yapılan, temeli atılan arıtma tesisini bile hala bitiremedi. Göstermelik açılış yaptılar ama hala kanalizasyon ve atıklar denize deşarj ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıl önceki sözlerini tutmayıp, vaatlerini yerine getirmediği gibi, hala da halkı kandırmaya çalışıyor. Toplanan paralı kendi tanıtımı için harcıyor “ dedi.


Konuşması sık sık alkışlarıyla sık sık kesilen Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, rakibi CHP adayı Ömer Günel’e sert sözlerle yüklenerek, birçok belge açıkladı ve açıklaması için 22 ayrı soru sordu. Ömer Günel’in Kuşadası’nda siyasetin seviyesini yerlere düşürdüğünü kaydeden Fuat Akdoğan, “ Her gün her akşam tüm konuşmalarında yeni bir yalan, yeni bir iftira ortaya atıyor. Artık işi o kadar ileri götürdü ki rahmetli babama, eşime ve çocuklarıma dil uzatmaya başladı. Yazıklar olsun diyorum, yazıklar olsun. Bu siyasetin seviyesi bu mu ? Bu da yetmedi son olarak meclis üyesi adaylarıma dil uzatıyor. Başkalarına çamur atacağı yerde, iftira atacağı yerde hem kendisinin hem de meclis aday listesine aldıklarının hesabını versin. Bizim belediye başkanımız Suyolcu evinin önünde katledildi. O cinayetin azmettiricilerinin uzantıları senin listende. Bu kadar seçimde para harcıyorsun, bunlar, bu paralar nereden geliyor, arkanda kimler var ? Senin meclis aday listende terör sevici var, senin meclis aday listende yüzkızartıcı kasetleri ortada dolaşanlar var. Sen 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışmanın ardından üzerindeki tüm malvarlığını niye başkalarının üzerine devrettin. Sen bunların hesabını ver “ diye konuştu.


Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Esat Altungün’ün de bir konuşma yaparak Fuat Akdoğan’a desteğini tekrarladığı miting, meclis üyelerinin tanıtımıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:36
  1. doğa

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