Fuarların kapısını sabit kurla aralıyor

İş dünyasının yeni pazar ve işbirliği fırsatlarını yakalaması için farklı ülkelerde fuarlar organize eden Oda’nın takviminde yılsonuna kadar 17 fuar görülüyor. Küresel fuarlara katılan firmaları teşvik etmek ve korumak için dolar kuru 4 lira, Euro ise 4.8 lira olarak planlandı.

13 ÜLKEDE 17 FUAR

Yıl sonuna kadar mobil teknolojilerden gıdaya, genel ticaretten kitaba, helal ürünlerden film endüstrisine kadar çeşitli sektörlerde 13 ülkede 17 fuar organizasyonu gerçekleştirilecek. Bu ülkeler arasında ABD, Hindistan, Rusya ve Çin başı çekiyor.