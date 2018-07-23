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Fuarların kapısını sabit kurla aralıyor

Organize ettiği fuarlarla Türk işadamlarının dünyanın dört bir yanında ticaret yapmalarının kapısını aralayan İstanbul Ticaret Odası, sabitlediği döviz kuruyla da girişimcilere nefes aldırıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
Fuarların kapısını sabit kurla aralıyor

İş dünyasının yeni pazar ve işbirliği fırsatlarını yakalaması için farklı ülkelerde fuarlar organize eden Oda’nın takviminde yılsonuna kadar 17 fuar görülüyor. Küresel fuarlara katılan firmaları teşvik etmek ve korumak için dolar kuru 4 lira, Euro ise 4.8 lira olarak planlandı.

13 ÜLKEDE 17 FUAR

Yıl sonuna kadar mobil teknolojilerden gıdaya, genel ticaretten kitaba, helal ürünlerden film endüstrisine kadar çeşitli sektörlerde 13 ülkede 17 fuar organizasyonu gerçekleştirilecek. Bu ülkeler arasında ABD, Hindistan, Rusya ve Çin başı çekiyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
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