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Fuarlar, çıkış noktasının anahtarı oldu

17 yıldır sektörde olan Metrekare Fuarcılık Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selma Çinkitaş, fuarların artık firmalar için önemli çıkış yolu olduğunu, geçmişe göre sektör odaklı ilerlemede anahtar rol oynadığını dile getirdi.

27 Kasım 2018 Salı 09:56
Fuarlar, çıkış noktasının anahtarı oldu

Türkiye’de ihtisaslaşma yolunda önemli ölçüde yol kat edildiğine dikkat çeken Metrekare Fuarcılık Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selma Çinkitaş, “Bu gibi fuarlara katılan şirketlerin potansiyel müşterilerini artırma ihtimalleri yüksek oluyor. Geçen yılki mobilya fuarında böyle bir gelişmeyi gözlemledik. Bir şirket 390 takım sipariş aldı. Bu da en az iki yıllık planlamalarının karşılığı idi. Bu yıl da MÜSİAD EXPO’da başarılı bir fuar haftası gerçekleşti” dedi. 

Stantlar kurumsal kimlik gibidir

Her hangi bir fuara katılmaya karar veren şirketlerin en sık karşılaştıkları problemlerin dekorasyon ve teslim süreci olduğuna dikkat çeken Çinkitaş, ‘’Bu noktada profesyonel bir planlama ile ilerlemek gerekiyor. Stant kurduracak olan şirketler, fuarcılık hizmeti veren bizim gibi şirketlerin organizasyonlarındaki referanslarının yanı sıra çalışanların iş potansiyeline de bakmalılar. Çünkü fuarda kurulan her bir stant onun içinde yer alacak şirketin kurumsal kimliğini de ortaya koyar’’ dedi.

Hiçbir firma bir fuara katılırken, ‘Ben buraya sadece müşteri kazanmaya geldim’ düşüncesinden hareket etmemelidir’’ diyen Selma Çinkitaş sözlerini şöyle sürdürdü:  “Aylar öncesinden yapılan fuar alanı planlamasına göre hazırlığını son günlere bırakmadan yapmalıdır. Ancak ülkemizde herşeyi son birkaç haftaya sığdırmaya çalışan şirketler bulunmakta. Eğer patronlar, fuarı kendileri için bir prestij konusu olarak görüyorsa imza attığı fuar organizasyonunda standı yapacak olan şirketle her türlü detayı üç öncesinden netleştirmelidir.’’

Güzel işler de oluyor

Gerçekleştirilen bazı organizasyonların olumlu yankı bulduğunu dile getiren Çinkitaş, “Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı Nisan 2018’de toplam bin 351 katılımcı ile gerçekleşmişti. Dünyanın dört bir köşesinden gelen 50 bin ziyaretçi ile önemli diye bileceğimiz bir başarıya imza atılmıştı. Ayrıca mobilya ve ağaç işleme fuarlarını da düzenli organizasyonlar arasında sıralayabiliriz. Geçen hafta gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO Fuarında ise iki stant kurduk. Bunlardan birisi AKİT Medya Grubu’nundu. Hem  gerçekleştirilen yayınlarda ekranın dolu dolu görünmesi hem de standı ziyaret edenlerin memnuniyeti açısından bizler de keyif aldık” dedi.

“Mesleğimizin odası kurulmalı”

2019 yılında yurtdışı ağırlıklı fuarlarda yer alacaklarını kaydeden Metrekare Fuarcılık Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selma Çinkitaş, “Yurt içindeki organizasyonlarda bizim gibi gayretli dekoratörlere zorluklar çıkarılıyor. Yurt dışındaki fuarlara giden firmalar için stant yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Çünkü başka ülkelerdeki fuar alanları Türkiye’dekilerden daha iyi durumda. Koşullarımızın iyileştirilmesi amacıyla Türkiye Fuarlar Odası kurulması için iki yıl önce girişimde bulundum. Ancak bazı meslektaşlarımızdan itiraz geldi. Sayıları iki bini geçen fuarcılık şirketleri olarak neden böyle bir ihtiyaç için adım atmayalım ki. Her meslek grubunun odasının var olduğu bir ülkede fuarcılık hizmeti veren şirketlerin de bir odası olmalıdır’’ dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:56
  1. Selma Çinkitaş
  2. MÜSİAD EXPO
  3. AKİT Medya Grubu
  4. Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı
  5. 17. MÜSİAD EXPO
  6. Metrekare Fuarcılık Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selma Çinkitaş
  7. Metrekare Fuarcılık Hizmetleri

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