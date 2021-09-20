Fuar sektörü eski günlerine dönmeyi hedefliyor

Ersözlü, “2022’nin ilk yarısından sonra ve son çeyreğinde artık dünyada ve Türkiye’de fuara kapalı, uçuşlara yasaklı ya da karantina uygulayan ülke sayısı azalacak. Ziyaretçi adedi ise artacak” dedi. Salgın nedeniyle bu yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki fuarlarda yüzde 80 düşüş öngörüldüğüne işaret eden Ersözlü, “Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20’sinin açılacağını öngörüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi. 2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız” diye konuştu.