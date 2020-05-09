  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

FTA Antalyaspor çalışmasını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, uzun bir aradan sonra dün yeniden başladığı saha antrenmanlarına bugün de devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:17:57 -
FTA Antalyaspor çalışmasını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, uzun bir aradan sonra dün yeniden başladığı saha antrenmanlarına bugün de devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Tuna, bugünkü antrenmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip toplu çalışmalar da yaptırdı. Kaleciler de takımdan ayrı olarak çalıştı. FTA Antalyaspo, yarın da antrenmanlarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı