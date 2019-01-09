FSM’nin yeni rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı

Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimi tamamlayan Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatını, aynı bölümde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam ettirdi. Yeni Türk Edebiyatı alanında birçok akademik yayını, kitabı ve ödülleri bulunan Andı, farklı tarihlerde yurtiçi ve dışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu. Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi olan Prof. Dr. Andı’nın yaptığı görevler arasında, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği de var. Yeni Akit Eğitim Servisi olarak Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı beyefendiye yeni görevinde başarılar diliyoruz.