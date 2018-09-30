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FSM köprüsünde motosikletli terör

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir motosikletli maganda trafikte araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçerek metrelerce yol katetti.

30 Eylül 2018 Pazar 10:05
FSM köprüsünde motosikletli terör

İstanbul’un Beşiktaş Barbaros Bulvarı Dolmabahçe-Bomonti Tüneli başta olmak üzere birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde bir motosikletli maganda, köprüde araç trafiğinin yoğun olduğu bir sırada kimseyi umursamadan tek tekerlek üzerinde gitti. Metrelerce bu şekilde giderek araçların arasından geçen maganda adeta terör estirdi. Şov uğruna akrobasi hareketler de yapan genç, teker üzerindeyken bir de ayağa kalkarak tehlikenin boyutunu 2 kat artırdı.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA MAGANDALIK

FSM Köprüsü ile sınırlı kalmayan motosikletli maganda, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de farklı günlerde defalarca tek tekerlek üzerinde gitti. O anları arkadaşına kaydettiren maganda, izlenme uğruna sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmedi. Aynı maganda Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde ise sevgilisiyle beraber seyrettiği esnada tek teker üzerinde gitmeye başladı. Magandanın kentin dört bir yanında sergilediği tehlikeli şovlar bu kadarına 'pes' dedirtti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:05
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş

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