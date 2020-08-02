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Spor

Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:00:16 -
Frutti Extra Bursaspor, Xavier Munford'u transfer etti

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Xavier Munford'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies ve Milwaukee Bucks, İspanya'da da Barcelona forması giyen Munford, yeni sezonda yeşil-beyazlı takımın formasını terletecek.

Memphis Grizzlies'la NBA'de 14 maça çıkan 1,90 boyundaki oyun kurucu, 17 dakika ortalamayla sahada kalırken 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

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