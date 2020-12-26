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Spor Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak
Spor

Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:16:51 -
Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Frutti Extra Bursaspor, puan cetvelinde son sırada bulunuyor. Galatasaray ise 13 maçta 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle düşme hattının bir basamak üstünde 14. sırada yer alıyor.


- Frutti Extra Bursaspor galibiyete hasret kaldı


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uzun süredir tam kadro oynayamayan Frutti Extra Bursaspor, ligde son 6 maçını yitirdi.

Son galibiyetini ligin 5. haftasında TOFAŞ'a karşı 83-70'lik skorla alan yeşil-beyazlılar, kötü gidişata Galatasaray karşısında son vermek istiyor.

ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla üst üste iki maç oynayan Bursa ekibi, bu karşılaşmaların ikisini de kazanarak moral buldu.


- Galatasaray'ın da kötü gidişatı sürüyor


Galatasaray da sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Ligde son 3 maçını yitiren sarı-kırmızılıların, 13 müsabakada 4 galibiyeti bulunuyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, Frutti Extra Bursaspor maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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