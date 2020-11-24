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Spor Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic'i başantrenörlük görevine getirdi
Spor

Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic'i başantrenörlük görevine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:52:26 -
Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic'i başantrenörlük görevine getirdi

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tutku Açık ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, başantrenörlük görevi için Sırp Dusan Alimpijevic'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Sayın Alimpijevic'e Bursaspor ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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