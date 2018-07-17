Fritözde kanat kızartılır mı?

Tavuk kanatları için lezzetli bir sos hazırlamakla işe başlayabilirsiniz. Bunun için, malzemeleri kızartacağınız kanat miktarına göre ayarlamalısınız. Sosun içine koyulacak olan malzemeler; domates salçası, biber salçası, yoğurt, sarımsak, tuz, karabiber, kekik, kimyon ve pul biberdir.

İsteğe göre zerdeçal ve kişniş de baharat karışımına eklenebilir. Tüm malzemeler karıştırılır ve bir bulamaç haline getirilir. Daha sonra tavuk kanatları bu sosun içine atılır ve güzelce yoğrulur.

Bu esnada tavuk kanatlarının her tarafının sosla kaplandığından emin olun. Soslanmış kanatları 1-2 saat buzdolabında bekletip sosu iyice içlerine çekmelerini sağlayabilirsiniz.

Tavukların kızartma aşamasında, fritöze bolca yağ dökün. Dökeceğiniz yağ miktarı, tavuk kanatlarının içinde kalacağı şekilde olmalıdır. Tavukları yağa atmadan önce, yağın iyice kızdığından emin olun. Tavukları fritöze attıktan sonra, sıcaklığı düşürün.

Eğer yüksek ısıda kızartmaya çalışırsanız, tavukların dışı pişer; ancak içleri çiğ kalır. Bu sebeple, düşük ısıda 20-25 dakika kadar bekletin.

Tavuk kanatlarının dışı çıtır çıtır olacak, ve rengi değişecektir. Böylelikle dışlarının piştiğini anlayabilirsiniz. Ancak tavukları fritözden almadan önce içlerinin de piştiğinden emin olmalısınız. Bunun için, çatalla bazı kısımları delerek bakabilir, eğer içleri de pişmişse, yağlarını güzelce süzdürerek fritözden alabilirsiniz.

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