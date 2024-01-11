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Aktüel Friends isimli televizyon dizisinin çöpte bulunan senaryoları açık artırmaya çıkıyor, müzayedede satılacak
Aktüel

Friends isimli televizyon dizisinin çöpte bulunan senaryoları açık artırmaya çıkıyor, müzayedede satılacak

Yeniakit Publisher
2024-01-11 19:11:00 - 2024-01-11 19:12:26
Friends isimli televizyon dizisinin çöpte bulunan senaryoları açık artırmaya çıkıyor, müzayedede satılacak

Dünyaca ünlü televizyon tarihine geçen ve halen popülerliğini sürdüren Friends dizisinin çöpte bulunan orijinal senaryoları 12 Ocak'ta açık artırmada satın alma için açık artırmada satışa çıkacak.

Dünyaca ünlü dizi Friends'in senaryoları çöp kutusunda bulunmuştu. Hanson Ross adlı müzayede evi, iki orijinal Friends senaryosunu satışa çıkaracak.

Başrollerinde Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc'in rol aldıkları ve kesintisiz olarak tam 10 sezon ekranda kalma başarısı gösteren Friends dizisine ait senaryolar, açık artırmaya çıkıyor. NTV'de yer alan habere göre; Hanson Ross adlı müzayede evi, 1998 yılında Londra'da çöpe atılmış halde bulunan iki orijinal Friends senaryosunu satışa çıkaracak.

Dizinin dördüncü sezon finaline ait olan senaryolar, Fountain Stüdyoları'nda bir çalışan tarafından bulunmuştu.

"ONLARLA NE YAPACAĞIMDAN EMİN DEĞİLİM"

İsmi verilmeyen kişi, "Onlarla ne yapacağımdan emin değildim, bu yüzden ofisimdeki çekmeceme koydum. Hangi oyuncuya ait olabileceklerini merak ettiğimi hatırlıyorum. Senaryolara gerçek bir Friends hayranı sahip olmalı" dedi.

12 Ocak'ta satışa çıkacak olan senaryoların, 600-800 sterline satılabileceği düşünülüyor.
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