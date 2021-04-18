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Yerel Frenleri boşalan TIR korkuttu
Yerel

Frenleri boşalan TIR korkuttu

Karabük'te frenleri boşalan TIR yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen araç boş araziye devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 07:25:00 -
Frenleri boşalan TIR korkuttu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Barış Mahallesi'nde meydana geldi.

Park halinde demir yüklü 34 PC 586 plakalı TIR, biranda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre ilerleyen TIR, binalara gelmeden yol kenarındaki boş araziye devrildi. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri de sevk edilirken, yapılan incelemede TIR’da kimsenin olmadığı tespit edilirken, olay yerine gelen TIR sürücüsü ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İmdat frenlerinin çekili olduğu TIR kazası ile ekipler inceleme başlatırken, TIR’ın binalara 50 metre kala boş araziye devrilmesi ise olası bir faciayı engelledi.

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