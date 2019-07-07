Frenk üzümü nedir? Frenk üzümü nasıl yenir?

Ülkemizde tüketimi yaygınlaşmaya başlayan frenk üzümü, kuzey yarım kürede yetişen bodur bir ağacın meyvesidir. Avrupa'da uzunca yıllardın tüketilen frenk üzümü ülkemizde son birkaç senedir tanınmaya başladı. Bunda yabancı yemek programlarının etkisi bir hayli fazla. Son derece mayhoş bir lezzete sahip olan frenk üzümü, sağlık açısından da son derece faydalıdır.

Frenk üzümünün faydaları nelerdir?

Şekeri dengeler

Frenk üzümü glisemik endeksi düşük meyvelerdendir. Ölçülü tüketildiğinde frenk üzümü kan şekerini dengeler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Frenk üzümü C vitamini yönünden son derece zengindir. C vitamini deposu olan frenk üzümü bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar frenk üzümünün anti-kanser gıdalar arasında yer aldığını kanıtlamıştır.

Cilt sağlığı için önemli

C vitamini yönünden zengin olan frenk üzümü cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur. Ayrıca düzenli tüketildiğinde frenk üzümü saç dökülmelerini en aza indirir.

Anemi tedavisinde önemli

Demir eksikliği anemisi yaşayanlar için frenk üzümü son derece faydalıdır.

Güçlü kemikler

Frenk üzümü K vitamini yönünden son derece zengindir. K vitamini kemiklerin güçlenmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle çocuklar ve menopoz dönemindeki kadınlar ölçülü olmak kaydıyla frenk üzümü tüketmelidir.

Kabızlığa son

Lif kaynağı olan frenk üzümü, ölçülü tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler.

Frank üzümü nasıl tüketilir?

Mayhoş bir tadı olduğu için frank üzümünü reçel, marmelat olarak pişirebilirsiniz. Ayrıca frenk üzümünü sütlü tatlılarda kullanabilirsiniz. Bu sağlıklı meyvenin peltesini de hazırlayabilirsiniz.