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Frenk üzümlü dondurma nasıl hazırlanır?

Dondurma tercihinizde önceliğiniz mayhoşluksa size şahane bir önerimiz var.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
Frenk üzümlü dondurma nasıl hazırlanır?

Frenk üzümü son yıllarda ülkemizde tüketimi yaygınlaşan meyvelerden biri haline geldi. Mayhoş tadı nedeniyle tatlılarda kullanılan frenk üzümü, içerdiği vitaminler sayesinde sağlık için son derece faydalıdır. C vitamini deposu olan frenk üzümü bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Mayhoş dondurma

Son derece faydalı olan bu meyve, mayhoş dondurma sevenlerin de imdadına yetişiyor. Frenk üzümü ve yoğurt ile hazırlayacağınız bu dondurma eminiz ki ailenin her üyesi tarafından geçer not alacak. 

Frenk üzümlü dondurma tarifi

  • Malzemeler:
  • 400 ml krema
  • 1,5 su bardağı pudra şekeri
  • 2 çay kaşığı vanilya özü
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 500 gram frenk üzümü
  • 2 yemek kaşığı su 

Frenk üzümü, şeker ve 2 yemek kaşığı suyu tencereye alın. Meyvenin dibini tutmaması için sürekli olarak karıştırmayı ihmal etmeyin. Meyve pürüzsüz bir hal alana kadar kaynatın.

Meyveler soğurken siz kremayı mikserle güzelce çırpın.

Kremanın içerisine yoğurdu, vanilyayı ekleyip karıştırın.

Soğuyan frenk üzümlü karışımı, kremaya ilave edin.

Karışımın iyice birbirine geçmesi için mikser yardımıyla yaklaşık 10 dakika dondurmanızı çırpın.

Dondurma güzel bir doku aldığında saklama kabına alıp, dondurucuya yerleştirin.

8-10 saat sonra dondurmanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
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