  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dr. Eray Güçlüer: Yıldırımhan sahaya indi! Türkiye'nin kıtalararası hipersonik füzesinde kritik eşik aşıldı Terörsüz Türkiye'de kritik eşik: Silah bırakma takvimi devlette Dünya Siyonizm'den nefret ediyor: Küresel ankette İsrail'e yönelik öfke rekor seviyede Son depremleri de bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan o şehre kritik uyarı! Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu! CHP'li Belediyede koltuk kavgası! Trump'tan İran'a savaş tehdidi: ABD askeri ölürse savaş yeniden başlar Zelenskiy’den Putin’e tarihi çağrı! 'Türkiye ev sahipliği yapsın' ABD'den Havana'ya yeni darbe! Küba Devlet Başkanı ve ailesine yaptırım Beraat kararı bozuldu! Oğluna saldıran köpeği vurduğu için hapse girebilir!
Yerel Freni patlayan kamyon 10 aracı parçaladı 5 kişi yaralandı
Yerel

Freni patlayan kamyon 10 aracı parçaladı 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Elazığ'da rampa aşağı freni patlayan kamyon caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 10 araç zarar görürken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, freni patlayan Ziver Holding'e ait 23 DV 770 plakalı hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanmaya başladı. Bazı araçları önüne alarak sürükleyen kamyon, 10 araca zarar verdi. Birçok aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi.

Rize’de cinayet gibi trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Rize’de cinayet gibi trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Yerel

Rize’de cinayet gibi trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23