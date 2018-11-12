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Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı

İstanbul Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsü Halit A. idaresindeki 41 UL 804 plakalı kamyon, freni boşalınca 10 araca çarptıktan sonra kuyumcu dükkanına girerek durabildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:46
Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Freni patladığı belirtilen TIR,  yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi.

Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık.  Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." dedi. 

Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:46
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