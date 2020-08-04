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Yerel

Freni boşalan kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'da mola yerinde freni boşalan kamyonunu durdurmaya çalışan şahıs, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:32:00 -
Freni boşalan kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde, mola yerinde freni boşalan aracını durdurmaya çalışan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sedat Tosun (27) 10 VY 945 plakalı kamyonu, bir benzin istasyonunun yanında mola için park etti.

Kamyon 100 metre hareket etti

Sürücü Tosun, aracından indikten sonra freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Tosun, aracını durdurmaya çalışırken, ağır şekilde yaralandı. Yaklaşık 100 metre hareket eden kamyon, duvara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tosun'un bazı yakınları, Kula Devlet Hastanesinin acil servisi önünde fenalaştı.

Bu arada, kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücüsüz ilerleyen kamyona, şoför Tosun ve çevredekilerin müdahale etmeye çalışması yer alıyor.

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