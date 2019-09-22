Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Kayseri'de freni boşalan çimento kamyonu, hırdavat dükkanına daldı.

Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyonhırdavat dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, arızalanan ve freni boşalan kamyon bir hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. "Tamir için yardıma gitmiştik" İş yeri sahibi Yasin Mermer, "Çimento yüklü kamyon rampada arızalanmıştı. Biz de arkadaşlarla beraber tamir etmeye ve yardımcı olmaya çalıştık. Bu sırada kamyonun freni boşaldı ve dükkana girdi" diyerek olayı anlattı.

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