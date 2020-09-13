Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu
Antalya'da freni boşalan meyve ve sebze yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan meyve ve sebze yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Sabah saatlerinde Korkuteli Datköy ışıklı kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Fethiye'den Antalya istikametine giden Orhan Gürman (50) idaresindeki "34 T 1973" plakalı kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan kamyon yan yatarak durdu. Kazada sürücü Orhan Gürman ile yanında bulunan Faysal El Muhammed (20) ve Ahmet Osman (20) yaralandı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.