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Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı: Yaralılar var!

Gaziantep'te park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücünün otomobili, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, bir binanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü ve 2 yaya yaralandı

29 Temmuz 2018 Pazar 16:05
Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı: Yaralılar var!

Kolejtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza basınca, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi.

Kazada, kadın sürücü ile otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Fren yerine gaza basınca yayalara çarptı: 3 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

​Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:05
  1. Gaziantep
  2. Trafik kazası
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