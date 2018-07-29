Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı: Yaralılar var!
Gaziantep'te park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücünün otomobili, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, bir binanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü ve 2 yaya yaralandı29 Temmuz 2018 Pazar 16:05
Kolejtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza basınca, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi.
Kazada, kadın sürücü ile otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
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YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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