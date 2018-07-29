Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı: Yaralılar var!

Kolejtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza basınca, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi.

Kazada, kadın sürücü ile otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Fren yerine gaza basınca yayalara çarptı: 3 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

​Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.