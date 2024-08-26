Fred'li Fenerbahçe kaybetmiyor!
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı yılsız Fred'in sahada olduğu maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez rakiplerini mağlup etti.
Fred'in oynadığı karşılaşmalarda 3 kez berabere kalan Fenerbahçe, bu beraberlikleri geçtiğimiz sezon Samsunspor, Sivasspor ve Konyaspor karşısında aldı.
Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti.
Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.