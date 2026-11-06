  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş Glasgow'da yıkıldı İBB’deki liyakat tiyatrosu mahkemede çöktü! "Akraba kayırmadık" yalanı sülale boyu torpil belgeleriyle patladı! Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında bomba gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talep edildi Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak! Fon soruşturmasında 9 saatlik ifade maratonu! Üç isim adliyedeydi… Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi! Nükleer tesislere kaset şantajı ve ajanlık suçlaması! Uluslararası kuruluşa sert tepki! Trabzonspor evinde yıkıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Kadın - Aile Frappe tarifi: sosyal medyayı sallayan tatlı! 3 malzemeyle hazırlanıyor, yiyen tarifini soruyor
Kadın - Aile

Frappe tarifi: sosyal medyayı sallayan tatlı! 3 malzemeyle hazırlanıyor, yiyen tarifini soruyor

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Frappe tarifi: sosyal medyayı sallayan tatlı! 3 malzemeyle hazırlanıyor, yiyen tarifini soruyor

Soğuk kahve sevenlerin favorilerinden frappe evde de kolayca yapılabilecek bir kahve. Çikolata sevenlerin ilgisini çekecek pratik bir tatlı tarifi paylaştı. Şeker, süt ve nescafe buluştuğu tarif, soğuk kış günleriniz için kurtarıcı olacak. Üstelik bu lezzeti hazırlamak için ne fırına ne de uzun uzun uğraşmaya ihtiyaç var. Sadece çırpın. Yeter ki suyunuz, şekeriniz ve granül kahveniz olsun.

Frappe tarifi: çikolatalı tatlı, sosyal medyada ilgi gören tarifler arasına girdi.

ferahlatıcı lezzetini nescafe birleştiren tarif, tatlı tüketmek isteyen ancak ağır şerbetli tatlılardan uzak duranlara farklı bir seçenek sunuyor.

Nescafe ile kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sıcak yaz günleriniz için kurtarıcı olacak bu lezzetli tarifi sizler de denemelisiniz. Dilerseniz çikolatalı, dilerseniz meyveli, karamelli ya da daha farklı şekillerde hazırlayabileceğiniz dondurmanın da eşlik etmesi ile vazgeçilmez bir lezzet haline gelen bu frappeye bayılacaksınız.

Frappe Tarifi

Frappe Tarifi İçin Malzemeler;

1,5 tatlı kaşığı nescafe
İstenilen miktarda şeker
4-5 tatlı kaşığı su
Soğuk süt
1-2 adet buz küpü
Servis için;

Vanilyalı dondurma


Frappe Tarifi Nasıl Yapılır?

Frappé soğuk bir kahve türüdür. Üstü köpük kaplı olan bu soğuk kahve, hazır kahveden yapılır. İlk olarak 1957 yılında Selanik’te yapılmıştır. Hazırlanışında küçük değişiklikler yapılabilir. Tamamen su veya tamamen süt ile hazırlanabilir. Dondurma veya krema ilave edilerek servis yapılabilir.

Bir karıştırıcıya nescafe, şeker ve su koyularak en az 30 sn çalkalanır.

Çalkaladıktan sonra krema kıvamında bir karışım elde edeceksiniz.

Uzun bir cam bardağın dibine 1-2 adet buz küpü koyulur.
Üzerine çalkalayarak elde ettiğimiz karışım dökülür.
Daha sonra bu karışımın üstüne soğuk süt ilave edilir. (Bu aşamada su ilave edip ardından süt ile doldurulabilir. En son üzerine dondurma koyularak servis yapılır.

Acı biberli domates reçeli tarifinin püf noktası: En çok çocuklar çok sevinecek! Kasa kasa değil, 5-6 adet alacaksınız
Acı biberli domates reçeli tarifinin püf noktası: En çok çocuklar çok sevinecek! Kasa kasa değil, 5-6 adet alacaksınız

Kadın - Aile

Acı biberli domates reçeli tarifinin püf noktası: En çok çocuklar çok sevinecek! Kasa kasa değil, 5-6 adet alacaksınız

Evde baklava tarifi! Dışardan almayı bırakacaksınız... Çıtır çıtır, cevizli baklava! Karar alırken iki kez düşünün
Evde baklava tarifi! Dışardan almayı bırakacaksınız... Çıtır çıtır, cevizli baklava! Karar alırken iki kez düşünün

Kadın - Aile

Evde baklava tarifi! Dışardan almayı bırakacaksınız... Çıtır çıtır, cevizli baklava! Karar alırken iki kez düşünün

Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi
Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi

Kadın - Aile

Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi

Türkiye'de Güney Kore mutfağından tatlı tarifleri ve modern tarifler sunulacak! O ilimizde olacak
Türkiye'de Güney Kore mutfağından tatlı tarifleri ve modern tarifler sunulacak! O ilimizde olacak

Kültür Sanat

Türkiye'de Güney Kore mutfağından tatlı tarifleri ve modern tarifler sunulacak! O ilimizde olacak

MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?
MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

Kadın - Aile

MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23