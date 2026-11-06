Frappe tarifi: sosyal medyayı sallayan tatlı! 3 malzemeyle hazırlanıyor, yiyen tarifini soruyor

Frappe tarifi: çikolatalı tatlı, sosyal medyada ilgi gören tarifler arasına girdi.

ferahlatıcı lezzetini nescafe birleştiren tarif, tatlı tüketmek isteyen ancak ağır şerbetli tatlılardan uzak duranlara farklı bir seçenek sunuyor.

Nescafe ile kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sıcak yaz günleriniz için kurtarıcı olacak bu lezzetli tarifi sizler de denemelisiniz. Dilerseniz çikolatalı, dilerseniz meyveli, karamelli ya da daha farklı şekillerde hazırlayabileceğiniz dondurmanın da eşlik etmesi ile vazgeçilmez bir lezzet haline gelen bu frappeye bayılacaksınız.

Frappe Tarifi

Frappe Tarifi İçin Malzemeler;

1,5 tatlı kaşığı nescafe

İstenilen miktarda şeker

4-5 tatlı kaşığı su

Soğuk süt

1-2 adet buz küpü

Servis için;

Vanilyalı dondurma



Frappe Tarifi Nasıl Yapılır?

Frappé soğuk bir kahve türüdür. Üstü köpük kaplı olan bu soğuk kahve, hazır kahveden yapılır. İlk olarak 1957 yılında Selanik’te yapılmıştır. Hazırlanışında küçük değişiklikler yapılabilir. Tamamen su veya tamamen süt ile hazırlanabilir. Dondurma veya krema ilave edilerek servis yapılabilir.

Bir karıştırıcıya nescafe, şeker ve su koyularak en az 30 sn çalkalanır.

Çalkaladıktan sonra krema kıvamında bir karışım elde edeceksiniz.

Uzun bir cam bardağın dibine 1-2 adet buz küpü koyulur.

Üzerine çalkalayarak elde ettiğimiz karışım dökülür.

Daha sonra bu karışımın üstüne soğuk süt ilave edilir. (Bu aşamada su ilave edip ardından süt ile doldurulabilir. En son üzerine dondurma koyularak servis yapılır.