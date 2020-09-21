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Aktüel Fransızların 4’te 1’inden fazlası alzaymır olmaktan korkuyor
Aktüel

Fransızların 4’te 1’inden fazlası alzaymır olmaktan korkuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:27:23 -
Fransızların 4’te 1’inden fazlası alzaymır olmaktan korkuyor

PARİS (AA) - Fransa’daki Mederic Alzheimer Vakfının, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yayımladığı araştırma, her 100 Fransa vatandaşından 28’inin yaşlanınca alzaymır olmaktan korktuğunu ortaya koydu.

Mederic Alzheimer Vakfının raporuna göre, nüfusu 65 milyonu geçen Fransa’da, en yaygın demans hastalığı olan alzaymır hastası 900 bin kişi bulunuyor.

Ülkede, 2040 yılında 65 yaş üstü nüfusun sayısının 2,1 milyona yükseleceği, bunun birlikte alzaymır hastalarının sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Vakfın, yaşları 40-79 arasında değişen 6 bin 531 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, her 100 Fransız'dan 44’ünün etrafında bu hastalıktan etkilenen biri bulunuyor ve her 100 Fransız’dan 28’i, yaşı 80 olduğunda büyük ihtimalle alzaymır hastası olacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 84’ü, devletin, ailesinden alzaymır hastası olan yaşlılara bakan kişilere belli bir maddi destek sağlamasını istiyor.

Eğer eşleri hasta olursa ona yardım etmek için iş hayatını değiştireceklerin oranı yüzde 71 iken herhangi bir akrabası için bunu yapmaya gönüllü olanların oranı yüzde 46 olarak öne çıkıyor.

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