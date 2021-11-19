Fransızlardan Yusuf Yazıcı açıklaması: Onu uyarmıştı

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Cebelitarık ve Karadağ maçları kadrosuna davet edilmeyen Yusuf Yazıcı, milli arayı takımı Lille ile birlikte geçirdi. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec de bu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lille'deki performansı eleştirilen ve oyun süreleri düşen Yusuf Yazıcı konusunda Cebelitarık maçı sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yusuf Yazıcı, mart ayında bize yardım edecekse kulübünde dakika bulması önemli. Bu vakti kullanıp Lille takımında bir adım daha atıp, daha çok oynamaya çaba gösterirse onu yeniden kabul etmek bizim için büyük keyif olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

'Stefan Kuntz Yusuf'u uyarmıştı'

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec de bu aranın Yusuf'a iyi geldiğini ifade etti. Stefan Kuntz ile daha önce bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade eden Gourvennec, "Bire bir görüşmeler adına bu milli aradan faydalandık. Yusuf Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Birbirimizle konuşmak ve bazı noktalara değinmek önemliydi. Türk Milli Takımına seçilmediği için hayal kırıklığı yaşadı. Yeni teknik direktörleri onu uyarmıştı. Ayrıca beni de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz hakkında bilgi almak için aramıştı" dedi.

Yusuf'un hırsına da dikkat çeken Fransız teknik adam, "Çok iyi iki hafta geçirdi. Bugün artık daha iyi durumda. Daha iyi antrenman yapıyor. Hem Lille'in durumunun hem de Türk Milli Takımına seçilmemesinin hırsını gösteriyor. Şimdi çok daha iyi bir ruh halinde. Böyle olunca da daha iyi performans sergiliyor. Antrenmanlarda çok özel şeyler yapıyor. Toplu oyunda daha fazla yer alması gereken yetenekli, farklı bir oyuncu ki ona güveneceğiz" ifadelerini kullandı.