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Spor

Fransızlardan Türk bayraklı paylaşım

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, Lille takımını Fransa'da şampiyonluğa taşımak üzere. Fransa'da gündem olan oyuncularımız ile ilgili sürekli olarak haberler yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:21:00 -
Fransızlardan Türk bayraklı paylaşım

Fransa'da Türk futbolcuların golleriyle şampiyonluğa koşan Lille, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın yer aldığı bir fotoğrafı Türk bayrağıyla paylaştı.

Bu sezon Lille'de forma giyen milli yıldızlarımız Zeki Çlik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, gösterdikleri üstün performans ile sık sık Fransa ve Avrupa basınında gündem oluyor.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in önünde lider konumda bulunan Lille, şampiyonluğa koşuyor. Lacivert kırmızılıların bu başarısına milli futblolcularımız attıkları goller ve yaptıkları asistlerle büyük katkı sağlıyorlar. Son olarak deplasmanda 3-0 kazanılan Lens derbisinde iki gol atan Burak Yılmaz, ön plana çıktı.

"Nasıl başladı, nasıl devam ediyor"

Burak Yılmaz, Lens maçı sonrası gol sayısını 15'e çıkarırken Yusuf Yazıcı'nın ligde 7 gol 4 asisti, Zeki Çelik'in ise 3 gol 3 asisti bulunuyor. Millilerimizin bu başarısına Fransız kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kayıtsız kalmıyor. Lille'in resmi İngilizce hesabı twitter üzerinde Türk bayraklı olarak "Nasıl başladı, nasıl (hala) devam ediyor" notuyla milli futbolcularımızın birlikte çektirdikleri iki fotoğrafı paylaştı.

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