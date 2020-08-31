Fransızlardan çarpıcı Türkiye itirafı: Onlar gelene kadar Libya'da her şey iyi gidiyordu

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Fransa'da bir televizyon kanalında Türkiye'nin bölgedeki hamleleri ve giderek artan gücü konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Fransa gemileri arasında yaşanan olayı hatırlatan Fransız yorumcular Türkiye'nin kendilerine gözdağı verdiği söyledi.

Fransa ile Türkiye arasında çıkar tartışması yaşandığını belirten Fransız yorumcular, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşup Yunanistan'a arka çıkan Fransa'nın diplomasiden yana olduğunu iddia etti.

Türklerin köklü bir devlet yapısına sahip olduğunu kaydeden Fransızlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin gücüne ulaştırmak istediğini ifade etti.

Libya'da Fransa destekli darbeci general Hafter'in Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında hezimete uğradığını aktaran Fransızlar, Fransa'nın Libya'ya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kendilerine bakmadan Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçlayan Fransızlar, "Libya'da Türkler gelene kadar her şey iyi gidiyordu" diyerek Türkiye'nin oyunlarını bozduğunu itiraf etti.