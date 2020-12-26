Fransızlar, Türkiye’yi Kuzey Afrika’da izliyor

Fransız AFP ajansının “Türkiye Mağrib’de nüfuzunu artırıyor” başlıklı yazısına, birçok medya kuruluşunda yer verildi.



Türkiye’nin; Cezayir, Libya, Tunus ve Fas gibi ülkeler ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirdiği ve yatırımlarını arttırdığı belirtildi. Bin 200’den fazla Türk şirketinin Cezayir’de mağaza açtığı ve Türkiye’nin Cezayir’in en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke haline geldiğine dikkat çekildi.



Türk dizilerinin de eski Osmanlı toprakları olan bu ülkelerle ilişkileri yeniden inşa ettiğine işaret edildi. Uzmanların, Türkiye’nin Müslümanların sesi olduğu ve koruyucusu rolünü üstlendiği belirtilen yazıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sömürge güçleriyle karşı karşıya gelerek Kuzey Afrika’da ve daha birçok yerde Müslümanların saygısını kazandı” denildi. Türkiye’nin askeri olarak da bölgede önemli bir güç haline geldiği yazıda hatırlatıldı.