  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransızlar, Türkiye’yi Kuzey Afrika’da izliyor
Dünya

Fransızlar, Türkiye’yi Kuzey Afrika’da izliyor

Türkiye’nin Kuzey Afrika ile ilişkileri Fransız basınının yakın takibinde...

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:08:00 -
Fransızlar, Türkiye’yi Kuzey Afrika’da izliyor

Fransız AFP ajansının “Türkiye Mağrib’de nüfuzunu artırıyor” başlıklı yazısına, birçok medya kuruluşunda yer verildi.

Türkiye’nin; Cezayir, Libya, Tunus ve Fas gibi ülkeler ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirdiği ve yatırımlarını arttırdığı belirtildi. Bin 200’den fazla Türk şirketinin Cezayir’de mağaza açtığı ve Türkiye’nin Cezayir’in en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke haline geldiğine dikkat çekildi.

Türk dizilerinin de eski Osmanlı toprakları olan bu ülkelerle ilişkileri yeniden inşa ettiğine işaret edildi. Uzmanların, Türkiye’nin Müslümanların sesi olduğu ve koruyucusu rolünü üstlendiği belirtilen yazıda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sömürge güçleriyle karşı karşıya gelerek Kuzey Afrika’da ve daha birçok yerde Müslümanların saygısını kazandı” denildi. Türkiye’nin askeri olarak da bölgede önemli bir güç haline geldiği yazıda hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki karar..
Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı
Dünya

Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce Kenya'da üç cariyesiyle rezidansta..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay