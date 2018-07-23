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Fransızlar terör örgütü PKK’ya üniversite yapıyor

Fransa’da kendini terör örgütü PKK/YPG’li olarak tanıtan yazar Patrice Franceschi ve arkadaşları Mardin’in karşısındaki Amude kentine üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Üniversitenin anlaşması Abdullah Öcalan’ın posteri önünde imzalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:00
Fransızlar terör örgütü PKK’ya üniversite yapıyor

Fransız yazar ve maceracı Patrice Franceschi ve bir grup arkadaşı Kuzey Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin hakim olduğu bölgede bulunan Amude kentine bir üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Adı Rojava Frankofon Kültür Merkezi (CCFR) olacak merkezde teknik bilimler alanında üniversite eğitimi de verilecek. Merkezin temelleri kısa bir süre önce atılırken inşaatı devam ediyor.

TERÖRİSTBAŞININ POSTERİ ÖNÜNDE İMZALADI

Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Franceschi, projeyi tamamlayacak parayı toplayabilmek için ‘Asya Bağış Fonu’ (Fonds de dotation ASIA-FdA) adıyla 23 Ocak 2016’da resmi bir bağış fonu kurdu. Projesi Paris’te bulunan Pierre Audat mimarlık firması tarafından hazırlanan CCFR için Ağustos 2016’da bölgeye gelen Patrice Franceschi PKK/YPG’li yöneticilerle terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın posteri önünde anlaşma imzaladı.

5 HEKTARLIK ALAN

Eylül 2016’da YPG’nin komuta kademesi Franceschi’nin başında bulunduğu proje için Amude kentinde el koydukları bölgede 5 hektarlık bir alan verdi. Padisli Pierre Audat Mimarlık tarafından çizilen projeye göre kampüste eğitim binası, kütüphane, bir oditoryum, barınmak için yurtlar ile spor ve sergi alanları bulunacak. Kurulacak üniversite ve kültür merkezinde araştırmacılar, sanatçılar ve gezginlerin ders vereceği belirtiliyor.

BAĞIŞLAR TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLDİ

CCFR için kurulan internet sitesinde PKK/YPG övülürken, Türkiye’ye karşı iftiralar yer alıyor. Sitede ayrıca 2017 yazında Rakka dahil olmak üzere iki ay bölgede gezen Patrice Franceschi’nin PKK/YPG militanları ile çektirdiği fotoğraflar da yer alıyor. CCFR’nin sitesinde FdA’ya yapılan yardımların ilk bölümünün inşaatı başlatması için terör örgütüne teslim edildiği bilgisi de yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:00
  1. YPG
  2. PKK
  3. Türkiye
  4. Patrice Franceschi
  5. Suriye
  6. Abdullah Öcalan

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