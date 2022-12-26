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Dünya Fransızlar kafayı yedi! PKK eylemlerini Türkiye'ye bağladılar
Dünya

Fransızlar kafayı yedi! PKK eylemlerini Türkiye'ye bağladılar

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK yandaşlarının sokakları ateşe vermesinin ardından Liberation Gazetesi akıllara zarar bir haber yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 11:24:00 -
Fransızlar kafayı yedi! PKK eylemlerini Türkiye'ye bağladılar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki saldırıyı düzenleyenin, William adlı Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını ateşe verdi. Araçların yakıldığı şiddet gösterilerinde büyük tahribatlar oluştu.

Örgüt sempatizanlarının PKK'nın paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verdi.

Fransız basını ise Türkiye'yi saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal bir habere imza attı.

Liberation gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den "şüphelenildiğine" dair ifadeleri paylaştı.

Haberde, "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" ifadesiyle takınılan tavır, olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilme çabalarını gösteriyor.

Öte yandan düzenlenen söz konusu saldırının ardından PKK'lıların yürüyüşünde de Türkiye aleyhinde sloganlar atılması dikkati çekmişti.

Aynı Fransız gazetesi, son saldırının arkasında "Türk gizli servislerinin" olabileceğine dair asılsız iddialar öne sürdü.

Türkiye, özellikle sınır ötesinde düzenlediği nokta atışı operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmazken, Avrupa ise örgüt üyelerinin ve uzantılarının üssüne dönüşmüş durumda.

PKK konusunda yumuşak bir üslup benimseyen Fransa, Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyon öncesi terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını açıklamıştı.

Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa'da örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor.

AA'nın aktardığına göre, bazı siyasi partilerin desteklediği PKK'nın Türk kurumlarına zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

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Yorumlar

432

yakında ergeç fransayı ele geçirip avrupanın göbeğine ayyıldızlı bayrağı dikeceğiz önce roma sona paris sonra londrra sonra abd yavaş yavaş ama ergeç olacak

OMUT

İşte FIRANSANIN yalanı düzenbazlığı. Ve chp ZİHNİYETİ bunlardan Medet omacak kadar alçalmış.
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