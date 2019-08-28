Fransızlar duyurdu! Falcao resmen bitti Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından Galatasaray'a gitmesine onay verdiği duyurdu.

Radamel Falcao - Monaco - Galatasaray hattında devam eden transfer görüşmelerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Haberi L'Equipe duyurdu. Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'in verdiği son habere göre Monaco yönetimi, Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdi. Habere göre Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao'nun Leonardo Jardim'e ayrılma isteğini tekrar iletmesinden sonra yıldız golcünün Galatasaray'a transfer olması konusunda engelleri kaldırma kararı aldı. Haberde son olarak, Monaco ve Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaya çok yakın oldukları da ifade edildi.

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