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Dünya Fransızlar çaresiz kaldı! Ülkeyi resmen istila ettiler
Dünya

Fransızlar çaresiz kaldı! Ülkeyi resmen istila ettiler

Fransa'nın güneyindeki Montpellier kenti, kaplan sivrisinek istilasıyla karşı karşıya kaldı. Ölümcül virüs taşıyabilen kaplan sivrisinekleri hakkında konuşan Bilim insanları bu sivrisinek türüyle mücadelenin yollarını aradıklarını ve bölgeye insansız hava aracıyla kısır erkek sivrisinek atıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:56:00 -
Fransızlar çaresiz kaldı! Ülkeyi resmen istila ettiler

Fransa'nın güneyindeki Montpellier kenti, kaplan sivrisinek istilasıyla karşı karşıya kaldı. Bilim insanları ölümcül virüs taşıyabilen bu türün çoğalmasını önlemek için insansız hava aracıyla 40 bin kısır erkek sivrisineği doğaya saldı. Fransa'da ilk kez denenen çalışma daha önce de Reunion Adası'nda yapılmıştı.

Doğaya yapay müdahale

Erkek sivrisinekler, önce İtalya'da gama ışını ile sterilize edildi. Diğer sivrisineklerden ayırt edilebilmesi için üzerlerine florasan tozu serpildi. Daha sonra da Prades-le-Lez kasabasında doğaya bırakıldı. Bilim insanlarına göre sonuçlar umut verici ancak üzerinde hala çalışılması gerekiyor. Kaplan sivrisinekler, alerjik reaksiyonların yanı sıra Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya gibi ölümcül virüsleri taşıyabiliyor.

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