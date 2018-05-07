Fransızlar bu cesareti nereden alıyor?

Fransa’da Kur’an-ı Kerim’de yer alan Musevilerle ilgili bazı ayetlerin çıkarılmasını ön gören teklif, İslam dünyasının tepkisini çekmişti. Müslümanlara yapılan bu çirkin hakarete Türkiye’den anında cevap gelmişti.

ILIMLI İSLAM MESAJI BATIYI KUDURTTU

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma sonrası, gündemde olan “Ilımlı İslam Politikası” medyada geniş yer tutmuştu. Suudi Arabistan’ın: "Ilımlı İslam’a geçeceğiz." mesajından sonra Avrupa’da ve bazı Batı ülkelerinde İslamafobi artmış ve İslam dininin kutsal değerlerine müdahale edilmeye başlanmıştı. Özellikle Hollanda, Almanya ve Fransa’daki Yahudi lobileri, siyasetçiler üzerindeki etkilerini arttırarak, “Ilımlı İslam” söylemi üzerinden Müslümanlar hedef alınmıştı.

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Müslümanların kutsal kitabı Kur’an, en iyi öğüt ve rehber kitabıdır. Kuran’ı Kerim’de Yahudilerle ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin geneline bakıldığı zaman Allah tarafından öğütler verilmiş ve uyarılarda bulunulmuştur.

Fransa, bu durumda apaçık İslam dünyasını tahrik etmekten öteye gidemiyor. Ayetlerde ne bir hakaret ne de bir yergi söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yahudilerle ilgili bazı ayetler:

-İSRÂ SÛRESİ

(2) Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik ve onu, "Benden başkasını vekil edinmeyin" diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık.

Yukarıdaki ayette, Tevrat’tan bahsedilmiş ve Yahudiler için Tevrat’ın önemi vurgulanmıştır. Yani hiçbir şekilde ne bir hakaret, ne de bir aşağılama söz konusudur.

-İSRÂ SÛRESİ

(101) Andolsun, biz Mûsâ'ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor (sana anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, "Ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!" demişti.

Yine İsra suresinin 101. Ayetinde Hz. Musa’nın ne kadar önemli bir peygamber olduğu vurgulanmış ve Allah tarafından mucizeler verilen peygamberler arasında gösterilmiştir.

TÂ HÂ SÛRESİ

(80) (Allah şöyle dedi)"Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik."

Bu ayette de görüldüğü üzere, Yahudilerin, Allah tarafından pek çok kez kurtarıldığı görülür.

Kur’an-ı Kerim’de geçen Yahudilerle ilgili bazı ayetler şöyle:

BAKARA SÛRESİ

(47) Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

(49) Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü'minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

(93) Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in (Yakub'un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun."

MÂİDE SÛRESİ

(12) Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah şöyle demişti: "Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır."

İSLAMOFOBİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPILIYOR

Avrupa’da yayılan İslamafobi, Batılı ülkelerin sadece manevi saldırısı değil, aynı zamanda maddi kaygılardan ötürü ortaya çıkarılan bir karalama kampanyasıdır. İslam dünyasının ve Müslümanların güçlenmesini istemeyen Batı, başta Ortadoğu olmak üzere, diğer İslam ülkelerindeki kutsal değerlere, dört bir koldan saldırı düzenlemektedir. Siyasetçilerin, İslam dinini politikaya alet etmeleri, Avrupa’da pek çok kez yaşanmış bir durumdur. Özellikle Müslüman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Batı topraklarında, oy kaygısı güden siyasiler, çekinmeden İslam’a saldırmaktadırlar. Yahudi lobisinin Fransa’da, ABD’de ve bazı önde gelen gelişmiş ülkelerde ne kadar etkili olduğu bilinen bir gerçektir.