Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı

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Fransız medyası, Türkiye'nin Avrupa ve NATO'dan uzaklaşarak bağımsız bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nun "varisi" olarak nitelendiren Fransız medyası şu ifadeleri kullandı:

"Soyut sınırlar Türklerin etki alanlarını engellemiyor. Erdoğan bunu çok iyi anlamış durumda. Irak Kürdistanı'na askeri konuşlanma, Suriye'ye saldırı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma, İstanbul Boğazı'nın kontrolü, Rus ve Ukraynalı taraflar arasında arabuluculuk... Ardından Mavi Vatan konsepti ile Akdeniz'de bir canlanma. Erdoğan'ın Türkiye'si Neo Osmanlı dönemine girdi."

Fransız medyası, mevcut sınırların Türkiye'nin yayılmasına engel olamadığını belirtti.

Fransız Uzman Mare Pierini ise Türkiye'nin "çok hırslı bir ülke" olduğunu söyledi.

Bunun yanında Türkiye'de demokrasinin bulunmadığını iddia eden Pierini, "Bugün Türkiye'de bir konsül yok sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan var" dedi.

15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaşmaya başladığını dile getiren Pierini, Türkiye'nin NATO ve Rusya arasında denge politikası izlediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi durumunda muhalefet ile çok daha iyi ilişkiler kurulabileceğini kaydeden Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sergey Lagodinsky ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de daha demokratik bir hükümet olursa, oradaki ortaklar ile muğlak bir ortaklık değil, gerçek bir ortaklık olabilir. Büyük engeller olmadan değişim ve uzlaşma sürecini hızla yeniden başlatabiliriz."

Türkiye'yi sürekli sorun çıkartan bir ülke olarak lanse etmeye çalışan Fransız medyası, hezeyan dolu şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılından beri donmuş bir süreç ve biriken sorunlar var. Kürt sorunu ve Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı toprak iddialarına ilişkin Akdeniz'deki ince örtülü tehditler. Hidrokarbon kullanımı zemininde Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunda koyulan blokaj. Ve hayal kırıklıklarıyla beslenen acımasız söylemler."

Fransız Uzman Mare Pierini, "Avrupa'ya doğru yürüyüşü olan laik bir Türkiye biliyorduk. Erdoğan'ın başbakanlık döneminin başlangıcı da buna dahil. Bugün her şey ortadan kalktı ve yerine Batı'ya ve Avrupa'ya karşı yinelenen bir güvensizlik söylemi geldi" dedi.

Pierini, "Türkiye Rusya'dan veya Kuzey Kore gibi diğer ülkelerden istediği kadar füze alabilir. Ama Türkiye ekonomik olarak Batı ile çalışıyor. Bunun alternatifi yok. Geçmişte yüzünü Batı'ya çeviren Türkiye artık yüzünü Rusya'ya çevirdi. Suriye ve Libya konularında Moskova'yı destekledi ve işbirliği yaptı. Hatta Kafkasya'da bile Erdoğan Rus kartını oynadı" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yuvası haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin engel olmasına tepki gösteren Fransız medyası, "1950'den beri NATO üyesi olan Ankara bu yıl Finlandiya ve İsveç'in katılımını ertelemek için bastırıyor" dedi.