  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini YP için bina bakmaya CHP’nin aracıyla gitti! Makamı bıraktı ama araçtan vazgeçemedi Bakan Fidan, Katar ve Pakistan ile görüştü! Ebola 5 eyalete yayıldı! Vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi Aralarında Uğur Dündar ve Gülben Ergen de var... 5 ünlü daha ahbaplar için ifadeye çağrıldı İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz Bugün dengeleri değiştirecek adım atılabilir! CHP’den ayrılacak belediye başkanı sayısı ağızları açık bıraktı “Sapkın” sevdasını Yeni Parti’sine taşıdı
Dünya Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza
Dünya

Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza

Kosova ile Fransa, başkent Priştine'de düzenlenen törenle diplomatik, adli ve mali alanları kapsayan 5 ayrı anlaşmaya imza attı. 2030 Akdeniz Oyunları kapsamında olimpiyat köyü inşası için Kosova'ya 60 milyon avroluk kredi sağlayan Fransa, ülkede Fransızca öğretimine de yeşil ışık yaktı.

Kosova ile Fransa arasında 2030'da Kosova'nın ev sahipliği yapacağı Akdeniz Oyunları kapsamında kullanılacak 60 milyon avroluk kredi anlaşmasının da aralarında bulunduğu çeşitli alanlarda 5 anlaşma imzalandı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Kosova Maliye Bakanı Hekuran Murati ve Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad'ın katılımıyla iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması amacıyla Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı binasında imza töreni düzenlendi.

Taraflar, 2030 Akdeniz Oyunları'nın desteklenmesi ve organizasyonu amacıyla Kosova-Fransa Topluluğunun kurulmasına yönelik niyet mektubu, Kosova'da Fransızca öğretimine ilişkin idari anlaşma, ceza davalarında karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması, suçluların iadesi anlaşması ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Akdeniz Oyunları projesine yönelik kredi anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Konjufca, Fransa'nın, Kosova'nın bağımsız olduğu günden bu yana önemli bir ortağı olduğunu ve ülkesinin Avrupa kurumlarına entegrasyonu sürecine destek verdiğini söyledi.

Fransa'nın 2030 Akdeniz Oyunları'na verdiği desteğin organizasyona "yeni bir boyut" kazandırdığını dile getiren Konjufca, Fransa'nın daha güçlü bir Avrupa'nın inşası ve Balkanlar'ın kalkınmasındaki rolünün vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunu da ele aldıklarını belirten Konjufca, "Sırbistan'da 1990'lı yılların suçlarını haklı gösteren veya hafifleten söylemler yalnızca bir provokasyon değil, aynı zamanda medeniyet, barış ve demokrasi değerleriyle bağdaşmayan, kabul edilemez söylemlerdir ve demokratik Avrupa'da bunlara yer olamaz." dedi.

Konjufca ayrıca, yangınlarla mücadele eden Fransa'ya yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Haddad da iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve kesintisiz sürdüğünü belirterek "Güçlü, barış içinde ve egemen bir Avrupa, tüm bölgeyi kapsayan yeniden birleşmiş bir Avrupa'dır. Son yıllarda ikili ilişkileri güçlendirmek için çalışmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugünkü ziyaret de bu ilişkilere yeni bir ivme kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.

İkili ilişkiler çerçevesinde olumlu bir gündem oluşturmak amacıyla kapsamlı 5 anlaşma imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Haddad, bu anlaşmaların somut nitelikte olduğunu ve uzun vadeli işbirliği açısından önemli bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Haddad, 2030 Akdeniz Oyunları ile ilgili anlaşmanın oyunlarda kullanılmak üzere olimpiyat köyünün hazırlanması için Fransa tarafından 60 milyon avroluk kredi sağlanmasını kapsadığını bildirdi.

Kosova’nın başkenti Priştine, 2030 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı
Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

Avrupa

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü
Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Dünya

Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!
Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!

Gündem

Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!

Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!
Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Gündem

Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu
Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Dünya

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek
Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Dünya

Almanya’dan yangınlarla boğuşan Fransa’ya destek

Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu
Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu

Dünya

Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

işte gelecegi tüm kendi Milletleri ve devletlerleri lehine şekillendiren ülkeler ve siyasetçileri geçmiştede hep böyle yapmışlardı ya savaşlarla ve zorunlu asimailasyonlarla ve kukla satılmış siyasetçileriyle veya sözde sanatçı ,gazeteci ve ve ve peri satın alarak ve şimdi de yapıyorlar ve gelecektede sürekli yapacaklar 60 milyoncuk bir çöp tenekesi parası ile şimdiden o ülkenin gerek dini veya milli değerleri yok edilmeye çalışılıyor bir Fransız nesiller Fransa hayranlığı bir garnizon belki inşa edilecek her zaman bir şekilde kendilerince mutlaka bir şeylere yarar tabiki Tıpkı Türkiye’deki dış destekli okullar ve üniversiteler ve yetiştirdikleri çoğu asimile olmuş İslami ve Milli değerleri olmayan insanlar gibi gerçekten çok yazık .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23