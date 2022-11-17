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Dünya Fransız zulmü! Vali, Kur'an kurslarını kapattı
Dünya

Fransız zulmü! Vali, Kur'an kurslarını kapattı

Fransa'da Herault Valisi Hugues Moutouh, 2 Kur'an kursunu "yasa dışı" diyerek kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 15:23:00 -
Fransız zulmü! Vali, Kur'an kurslarını kapattı

Actu.fr'nin haberine göre, Vali Moutouh'un talimat verdiği bölge güvenlik ekibi, 2 gün önce Montpellier kentindeki 2 Kur'an kursunda habersiz kontrol gerçekleştirdi.

Bu iki yapıdan, dini eğitim veren Tevekkül Enstitüsü ile içinde mescidin olduğu Occitanie Çok Kültürlü Merkez'i "yasa dışı" oldukları gerekçesiyle kapatma kararı alan Vali Moutouh, namaz kılınan mescidin ise "izin almaksızın cemaate ev sahipliği yaptığını" ileri sürdü.

Belediye, valilik kararını ivedilikle uygulamaya koymak ve söz konusu yapıların kapılarına kilit vurmak için harekete geçti.

Fransa, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "bölücülükle mücadele" adı altında Ağustos 2021'de yürürlüğe konulan tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 25'ini kapattı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince sık sık eleştiriliyor.

Ülkede çok sayıda Müslüman, dinlerini baskı altında yaşadıkları ve ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Fransa'yı terk edip başka ülkelerde yaşamını sürdürmeye başladı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Alaattin

bizdeki fransız liseleri neden hala açık

Kadir

Tum Avrupada bu konuda ortak hareket Etmeli. 
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