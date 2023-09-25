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Dünya Fransız vekil Avrupa Parlamentosu'nda ağladı: Türkiye'nin hamlelerine karşılık veremedik
Dünya

Fransız vekil Avrupa Parlamentosu'nda ağladı: Türkiye'nin hamlelerine karşılık veremedik

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:47:00 -
Fransız vekil Avrupa Parlamentosu'nda ağladı: Türkiye'nin hamlelerine karşılık veremedik

Avrupa Parlamentosu'nda Fransız sağcı milletvekili Thierry Mariani, Türkiye'nin yükselişi nedeniyle diğer vekillere şikayette bulundu.

Fransız sağcı milletvekili Thierry Mariani, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Avrupa Birliği'ne sert tepki gösteren Mariani, AB'nin Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döktüğünü ifade etti. Mariani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki şeyden güç alıyor; Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Fransız milletvekili Mariani, Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlara ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Türkiye büyük bir uygarlığın mirasçısı"

Türkiye'nin büyük bir uygarlığın mirasçısı olduğunu söyleyen Mariani, bu mirasın Avrupa ruhundan farklı olduğunu ifade ederek, "Kimlik önemlidir. Politika da önemlidir." dedi.

"Türkiye'nin hamlelerine karşılık veremedik"

Mariani, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin hamlelerine ses çıkaramadığını kaydederek, "Türkiye'nin hamleleri Balkanlar'da, Afrika'da çıkarlarımıza hep ters düştü, ancak karşılık veremedik. Bu durum karşısında artık sızlanmak da boşuna." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan iki şeyden güç alıyor"

Fransız vekil Mariani, "AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor ancak Erdoğan, iki şeyden güç alıyor: "Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz" dedi.
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Kaynak: AA

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